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محافظ مطروح: وزير الزراعة وافق على توفير 100طن تقاوى قمح وشعير بنصف الثمن

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:22 م
محافظ مطروح: وزير الزراعة وافق على توفير 100طن تقاوى قمح وشعير بنصف الثمن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي
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أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  وافق على توفير تقاوي القمح والشعير بنصف الثمن لمزارعي مطروح.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، انه سيتم توزيع الكمية الواردة من خلال  مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية على المزارعين بالمحافظة،  طبقا للضوابط  واللوائح المنظمة.

وأوضح حسين السنينى مدير عام مديرية  الزراعة بمطروح، أن الكمية الواردة تصل لنحو 100طن قمح وشعير كمرحلة أولى،  مشيرا إلى أن  الزراعة  بالمحافظة  تعتمد فى الأساس على مياه الأمطار،  حيث يتم الاستفادة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة فى الزراعة استعدادا لموسم الخير .

 ووجه محافظ مطروح، الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سرعة الاستجابة بتوفير التقاوي لمزارعي مطروح، بنصف الثمن،  لرفع العبء عن كاهلهم وتشجيع عمليات التوسع فى زراعة محصولي القمح والشعير بما يساهم فى تحقيق تنمية مستدامة .

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مديرية الزراعة، لكافة الأعمال مع تذليل العقبات أمام المزارعين، وتحقيق الشفافية والعدالة فى التوزيع، لوصول دعم ثمن التقاوىي لمستحقيه من المزارعين في كافة المراكز والقرى.


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