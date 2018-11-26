محافظ كفر الشيخ: "تنمية المشروعات" قدم تمويل لـ106 ألف مشروع

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع المحاسب محمد العلقامى، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بكفرالشيخ، خطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيلات السداد والفائدة التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمستفيدين، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مول 106 ألف و667 مشروع بمليار و556 مليون جنيه حيث وفر 181 ألف و 576 فرصة عمل بالمحافظة من بداية عمل الجهاز حتى اليوم، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة والإقراض المباشر والمشروعات متناهية الصغر.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري وبالاشتراك مع المحافظة، الذي يتم من خلاله تمويل 1000 سيارة عبارة عن ثلاجة أو نصف ثلاجة ونصف بقالة، تصل حمولتها 1 طن كمنفذ تسويقي على مستوى المحافظات و الذى تم ادراجه بالمرحلة الثالثة، وبلغ نصيب محافظة كفرالشيخ 54 سيارة ثلاجة او نصف ثلاجة ونصف بقالة، حمولتها 1 طن كمنفذ تسويقي للمنتجات المجمدة و منتجات البقالة، لافتاً انه سيتم الإعلان عن شروط التقدم على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ " كفر الشيخ نيوز" قريباً.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد العلقانى مدير جهاز المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرى البنك الأهلى والمصرى.

أكد "العلقامى"، على أن الجهاز يقوم بتمويل المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية، حيث يصل الحد الأقصى للمشروع 5 مليون جنية، كما يقوم الجهاز بإصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية، موضحاً أنه تم اصدار 14 ألف رخصة بالتعاون مع الوحدات المحلية، كما تم اصدار 8000 بطاقة ضريبية و 4000 سجل تجارى.