محافظ سوهاج: تطبيق نظام الإتاحة لذوى الإعاقة بالمؤسسات الحكومية

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج علي تطبيق نظام الإتاحة لذوي الإعاقة بالمؤسسات الحكومية والمشروعات التي يتم إقامتها والطرق بمحافظة سوهاج ، لافتا إلي حرص المحافظة علي توفير البيئة المناسبة لأبنائها من ذوي الإعاقة وتطبيق كود الإتاحة بجميع المؤسسات التعليمية والإجتماعية المختلفة .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم للدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومى لشئون ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء ، بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة بحضور ، المستشار بهاء مختار الأمين العام المساعد للمجلس ، والدكتورة نجات موسي مدير إدارة التنمية بالمحافظة ، ومحمد ابوالعجب مسئول ملف ذوى الاعاقة بالمحافظة .

واشار المحافظ أن الدولة تولى رعاية خاصة لذوى الاعاقة خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية باعلان عام 2018 ، عام ذوى الاعاقة ، مشيرا انه تم تطبيق نظام الاتاحة بمشروع توسعة الكورنيش الغربى بمدينة سوهاج ، وذلك لخدمة ذوى الإعاقة ، كما تقرر انشاء سوق حضرى بكل مركز بنطاق المحافظة مخصص لهم لتيسير حركة البيع والشراء عليهم.

ومن جانبه أعرب الدكتور اشرف مرعى عن شكره وتقديره لمحافظ الإقليم وما تقدمه سوهاج من تسهيلات ودعم لذوي الإعاقة ، مشيرا ان كافة الوزارات والهيئات بالدولة على تعاون مستمر مع المجلس القومى لشئون الاعاقة لتقديم الخدمات اللازمة للاشخاص ذوى الإعاقة .

وقد اختتم اللقاء بتبادل الدروع حيث أهدي " الأنصاري " درع المحافظة للدكتور اشرف مرعى تقديرا لجهوده المخلصة في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ، كما أهدي " مرعي " درع المجلس القومى لشئون الاعاقة للمحافظ تقديرا لجهود المحافظة كونها صديقة لذوى الإعاقة .

يذكر ان رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة في زيارة للمحافظة بدء من اليوم الاثنين 26 نوفمبر وحتي يوم الاربعاء القادم علي مدار يومين حيث يتم اليوم افتتاح معرض منتجات ذوي الإعاقة بقصر ثقافة سوهاج يليها ندوة تحت عنوان " شركاء معا نحو دمج ذوي الإعاقة في المجتمع " وتدشين مبادرة تخصيص 5 مشروعات صغيرة بكل وحدة قروية لذوي الإعاقة ، يليها غدا الثلاثاء 27 نوفمبر توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والمجلس القومي لشئون الإعاقة بمقر الجامعة الجديد بالكوامل ، يليها زيارة لبعض المؤسسات الصديقة لذوي الإعاقة بالمحافظة ونموذج اتاحة نفق الدراسات / المخبز الآلي المدعوم بمصاعد مخصصة لذوي الإعاقة ، وكذلك زيارة وتفقد نادي الإيمان لذوي الإعاقة تحت الإنشاء بمدينة سوهاج ، ثم لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة .