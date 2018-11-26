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محافظ دمياط تصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء القرى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:21 م
محافظ دمياط تصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء القرى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القرار رقم 573 لسنة 2018 الخاص بإجراء حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء القرى بجميع مراكز ومدن المحافظة.
 
كما تضمن القرار عودة رؤساء الوحدات المحلية بقرى السيالة، عزب النهضة، الرياض، جمصة، كفر المنازلة، سيف الدين، الكاشف والسنانية إلى جهة عملهم الأصلية وكذلك ندب رئيس الوحدة المحلية بكفر الغاب للعمل بإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة
 
وصرحت الدكتورة منال عوض فى تصريحات صحفية أن الحركة شملت تغييرا بكافة الوحدات المحلية بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهة بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة و تطبيق القانون.
 
 

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