محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المداخل ورفع كفاءة الميادين

بورسعيد – السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية فى مداخل بورسعيد من ناحية الجنوب والغرب لتكون فى أبهى صورة استعدادًا لاحتفالات عيد النصر، والتى تستقبل خلالها المحافظة العديد من المسئولين والقيادات للمشاركة فى الاحتفالات والافتتاحات المنتظرة فى هذه المناسبة.

كما وجه محافظ بورسعيد إدارات الأحياء بمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع والميادين لتواكب الاحتفالات كعنوان للمدينة المتحضرة التى تتمتع بسمعة مشرفة على مستوى مدن البحر المتوسط وليس مصر فقط.

وأكد "الغضبان" أن مبادرة حدائق بلا أسوار التى بدأتها المحافظة ولاقت ترحيبًا كبيرًا من المواطنين ستشهد تطورًا نوعيًا جديدًا فى الفترة القادمة بتزويد جميع الحدائق بشاشات عرض كبيرة أسوة بالموجودة بحديقة الشهداء "المسلة"، وسيتم ربط هذه الشاشات بالإذاعة المحلية والصفحة الرسمية للمحافظة وعرض للمشروعات الجارى العمل فى مختلف المجالات، علاوة على الجانب الترفيهى بعرض أفلام الكرتون للأطفال وبعض الأفلام التسجيلية الهادفة.