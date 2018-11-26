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محافظ بورسعيد يطلق مشروع تطوير حديقة الفرما التاريخية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:51 م
محافظ بورسعيد يطلق مشروع تطوير حديقة الفرما التاريخية محافظ بورسعيد يطلق مشروع تطوير حديقة الفرما التاريخية
بورسعيد - السيد فلاح
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببدء أعمال تطوير حديقة الفرما "السكة الحديد" الكائنة بحى الشرق والتى تعد واحدة من أقدم حدائق بورسعيد وأكثرها شهرة وتاريخًا مضيئًا بالنظر لماشهدته من أحداث ارتبطت باستقبال المدينة الباسلة لرؤساء وملوك وزعماء العالم بمحطة قطار بورسعيد الملاصقة للحديقة.
 
واستعرض محافظ بورسعيد خلال جولته التفقدية للحديقه اليوم الاثنين تفاصيل مشروع التطوير الشامل للحديقة والذى يليق بموقعها المميز والذى يتوسط مجموعة من الكيانات المهمة من بينها مبنى المنطقة الشمالية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس "هيئة الميناء" و المبنى الإدارى الجديد لمنظومة التأمين الصحى الجديدة  ومحطة قطار بورسعيد التى انتهت أعمال تطويرها وجارى الاستعداد لافتتاحها.
 
ويتضمن التطوير والذى يأتى فى اطار مبادرة بورسعيد "حدائق بلا أسوار" رفع كفاءة المسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس وتخصيص أماكن لكبار السن، وشاشة إليكترونية عملاقة بالإضافة لمكتبة للأطفال وكشك للموسيقى.
 
ومن المقرر أن تخدم الحديقة الجديدة بعد تطويرها قاطنى أحياء الشرق والعرب والضواحى وزائرى المنطقة التجارية والسواق الشعبيه ببورسعيد.
 
 
 
 

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