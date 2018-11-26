محافظ بورسعيد يتفقد الترتيبات الأخيرة لافتتاح سوق السمك

بورسعيد - السيد فلاح

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الترتيبات الأخيرة لافتتاح سوق السمك الحضارى الجديد الكائن بمنطقة القنال الداخلى بحى العرب والذى يعد واحدًا من أرقى أسواق السمك بمصر والعالم العربى على الأطلاق.

ووجه محافظ بورسعيد القيادات التنفيذية بالمحافظة وعادل عبد الفتاح رئيس حى العرب بوضع اللمسات الأخيرة للسوق والاهتمام بمحيطة استعدادًا لإطلاق نشاطه الفعلى فى اطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومى "عيد النصر " يوم 23 ديسمبر المقبل.

وأشاد محافظ بورسعيد بالقائمين على المشروع والذين نجحوا فى إنشاء سوقًا حضاريًا يليق باسم بورسعيد وبارتباط أهالى المحافظة بالأسماك كوجبه أساسية مشيرًا لأهمية تعاون الأهالى مع إدارة السوق فى الحفاظ على منشأته وجميع مشتملاته خاصه مع الإقبال المتوقع على محلاته وانتاجه السمكى المتنوع من جانب ضيوف وزائرى بورسعيد.

وأعلن "الغضبان"، بانة يجري الآن أعمال شبكة الطرق المحيطة بسوق الأسماك بمسطح ٢٠ ألف م٢ حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال ومعالجة التربة.

يذكر أن السوق يقام على مساحة 16,550متر، ويضم 82 محل قطاعى بمساحة 20 مترًا، و104 محلات “سريحة” بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر ومبنى إداري بمساحة 720مترا ويضم عدة أفران لشوى الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام اطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.