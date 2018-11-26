محافظ بني سويف : ننفذ خطة للنهوض بقطاع السياحة واستثمار المقومات التاريخية

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف ، أن لديه خطة للنهوض بقطاع السياحة ترتكز على هدف أساسي وهو استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف لتتبوء المحافظة مكاناتها اللائقة فى أجندة مصر السياحية ، من خلال تنفيذ عدد من المحاور منها تشجيع السياحة الداخلية للمحافظة ،مشيراً إلى أن المحافظة استقبلت خلال الشهرين الماضين العديد من الأفواج السياحية الداخلية لأندية اجتماعية ووفود إعلامية بجانب استضافة مهرجان الفراعنة الدولى الثامن عشر ، حيث تم إعداد برنامج سياحة اليوم الواحد لزيارة المناطق الأثرية مثل منطفة واحة وهرم ميدوم وأثار اهناسيا وبعض الكنائس والأديرة والمساجد الأثرية ورحلات نيلية
وأوضح عبد الجابر ،أن هناك محور أخر هام وهو تطوير وتأهيل المناطق الأثرية والسياحية الحالية لتكون أكثر جذبا ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة وتصور للترويج لقطعة أرض مساحتها 2124 فدان متاخمة لمنطقة ميدوم بالواسطى والتي تم تخصيصها للمحافظة في مجال الإستثمار السياحي ، والتي تحظى بموقع متميز جغرافيا وهو مايجعلها ذات قيمة تنافسية في ذلك المجال ، بالإضافة إلى التنسيق الجاري بين المحافظة ووزارة البيئة فيما يتعلق بتطوير محمية وادي كهف سنور، حيث تم مخاطبة السيدة الدكتورة وزيرة البيئة لايفاد لجنة فنية لدراسة رؤية ومطالب المحافظة لتطوير كهف وادي سنور الذي يعد من أندر 3 كهوف على مستوى العالم
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة