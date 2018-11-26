محافظ بني سويف : ننفذ خطة للنهوض بقطاع السياحة واستثمار المقومات التاريخية

بنى سويف :هانى فتحى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف ، أن لديه خطة للنهوض بقطاع السياحة ترتكز على هدف أساسي وهو استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف لتتبوء المحافظة مكاناتها اللائقة فى أجندة مصر السياحية ، من خلال تنفيذ عدد من المحاور منها تشجيع السياحة الداخلية للمحافظة ،مشيراً إلى أن المحافظة استقبلت خلال الشهرين الماضين العديد من الأفواج السياحية الداخلية لأندية اجتماعية ووفود إعلامية بجانب استضافة مهرجان الفراعنة الدولى الثامن عشر ، حيث تم إعداد برنامج سياحة اليوم الواحد لزيارة المناطق الأثرية مثل منطفة واحة وهرم ميدوم وأثار اهناسيا وبعض الكنائس والأديرة والمساجد الأثرية ورحلات نيلية