محافظ المنوفية: لجنة لمراجعة شهادات الإشراف الهندسى على أعمال البناء

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماعاً لمناقشة مخالفات التراخيص الهندسية لأعمال البناء بنطاق الوحدات المحلية بالمحافظة، حضر الاجتماع الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثل عن نقابة المهندسين والمستشار الهندسى للمحافظة ومسئولى الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن ومديرى إدارات الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام.

تناول الاجتماع مخالفات التراخيص الهندسية لأعمال البناء بنطاق الوحدات المحلية بالمحافظة، وإنتشار اصطناع عدد من شهادات الإشراف الهندسى لأعمال البناء وإصدار تراخيص بدون وجود إشراف هندسى من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والتى أدت بدورها إلى التلاعب بعدد من التراخيص بالوحدات المحلية، وكيفية تلافى هذه الظاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ونقابة المهندسين بالمنوفية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية، على أن تعرض نتائج أعمال اللجنة بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من تقارير بالمخالفات لإصدار التوصيات اللازمة لمنع التلاعب فى إصدار تراخيص البناء المخافة، أو شهادات الإشراف الهندسى المخالفة، مشددا على توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين وفق اللوائح والقوانين .

جدير بالذكر أن اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، قد أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلا من باحث بالإدارة العامة للشئون القانونية للمحافظة وباحث من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومهندس بإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء على نطاق المحافظة، على أن تختص تلك اللجنة بمراجعة جميع شهادات الإشراف الهندسى على أعمال البناء بجميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة ومراجعة الدورة المستندية لاستخراج تراخيص المبانى والعمل على إيجاد آلية لتفادى التلاعب فى شهادات الإشراف الهندسى على أعمال البناء.