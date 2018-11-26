محافظ القليوبية: المدارس الحكومية الدولية قصة نجاح لوزارة التعليم

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن افتتاح المدرسة الدولية الحكومية بالعبور هو إضافة جيدة للمدارس التى تتميز بها مدينة العبور للارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة للاستعداد التام للمبادرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2019 عاما للتعليم، حيث ان هذه المبادرة تتطلب بذل جهد مضاعف لنجاحها على أرض الواقع.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن المدرسة الدولية الحكومية بالعبور خير دليل على اتعداد المحافظ لهذه المبادرة، وهى تمثل قصة نجاح للتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة المدارس الدولية، حيث أفرزت مدارس لائقة بمعايير دولية ومصروفات أقل.

وتابع المحافظ، أن مبادرة الرئيس بامتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم ستلقى نجاحا كبير، والتى تهدف اليى الاكتشاف المبكر للمواهب وتنميتها، مشيرا الى ان هذا يعد تأكيدا لنجاح دعوة الرئيس لاعلان 2019 عاما للتعليم.

وكان قد افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ورضا حجازى نائب الوزير، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وخالد جرامون مدير عام إدارة العبور التعليمية.

وتفقد شوقى فصول المدرسة الرسمية الدولية بالعبور، وقاعة التربية الفنية والموسيقية وعيادة المدرسة ومسرح المدرسة وحرص سيادته على التفاعل مع الطلاب فى أول يوم مدرسة وانطلاق المدارس الدولية الحكومية فى ظل فرحة عارمة من الطلبة وأولياء أمورهم بافتتاح هذا النوع من المدارس الدولية بدعم من الدولة.

وتم افتتاح المدرسة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية بمصروفات دراسية 15 ألف جنية مصرى، والدراسة IG بريطانى jolly phonics ثلاث تيرمات، ويحصل الطالب على شهاده IG معتمده داخل و خارج مصر.