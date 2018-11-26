محافظ السويس يشهد أعمال وفقرات فنية لأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بزيارة إلى جمعية لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة التوفيق بحى عتاقة لمتابعة سير العملية التعليمية والتربوية والتأهيلية لأطفال المركز.

وتفقد "صقر" الأقسام المختلفة والفصول التعليمية بالجمعية، مؤكدًا على أهمية استكمال الجمعية للمنشات لخدمة الأطفال أصحاب القدرات الخاصة.

وقدمت رئيس الجمعية فيلما تسجيليًا عن الجمعية بداية من خطوات الإنشاء ومساهمات رجال الأعمال وأبناء السويس التى ساعدت فى إنشاء مبنى الجمعية لتلبية احتياجات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة الذهنية، وقدمت الشكر لكل من ساهم فى بناء هذا الصرح وبخاصة القوات المسلحة، كما قدمت أطفال جمعية الصفاء عدد من الفقرات الفنية والأغنيات الوطنية وأوبريت الليلة الكبيرة.

وأعرب محافظ السويس عن سعادته بزيارته لمقر الجمعية والاستمتاع بالفقرات الفنية التى قدمها الأطفال، متمنيًا من إدارة الجمعية الاستمرار والحفاظ على هذا المستوى الرائع.

حضر اللقاء وليد شوقى رئيس حى عتاقة وعادل خشانة، مدير عام التضامن الاجتماعى ورمضان أبو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالسويس وإيهاب بيوض مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف السويس وسيدة الشربينى رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس شوارع مدينة التوفيق ومدينة الفردوس، وأعطى تعليماته لرئيس حى عتاقة برفع الإشغالات وإزالة التعديات المنتشرة بالمدينتين ورفع التراكمات القديمة ومخلفات البناء ونظافة الشوارع وتجميلها وزراعتها بالأشجار.