video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يشهد أعمال وفقرات فنية لأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:02 م
محافظ السويس يشهد أعمال وفقرات فنية لأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس،
السويس – السيد فلاح
إضافة تعليق

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بزيارة إلى جمعية لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة التوفيق بحى عتاقة لمتابعة سير العملية التعليمية والتربوية والتأهيلية لأطفال المركز.

 

وتفقد "صقر" الأقسام المختلفة والفصول التعليمية بالجمعية، مؤكدًا على أهمية استكمال الجمعية للمنشات لخدمة الأطفال أصحاب القدرات الخاصة.

 

وقدمت رئيس الجمعية فيلما تسجيليًا عن الجمعية بداية من خطوات الإنشاء ومساهمات رجال الأعمال وأبناء السويس التى ساعدت فى إنشاء مبنى الجمعية لتلبية احتياجات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة الذهنية، وقدمت الشكر لكل من ساهم فى بناء هذا الصرح وبخاصة القوات المسلحة، كما قدمت أطفال جمعية الصفاء عدد من الفقرات الفنية والأغنيات الوطنية وأوبريت الليلة الكبيرة.

 

وأعرب محافظ السويس عن سعادته بزيارته لمقر الجمعية والاستمتاع بالفقرات الفنية التى قدمها الأطفال، متمنيًا من إدارة الجمعية الاستمرار والحفاظ على هذا المستوى الرائع.

 

حضر اللقاء وليد شوقى رئيس حى عتاقة وعادل خشانة، مدير عام التضامن الاجتماعى ورمضان أبو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالسويس وإيهاب بيوض مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف السويس وسيدة الشربينى رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

 

 كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس شوارع مدينة التوفيق ومدينة الفردوس، وأعطى تعليماته لرئيس حى عتاقة برفع الإشغالات وإزالة التعديات المنتشرة بالمدينتين ورفع التراكمات القديمة ومخلفات البناء ونظافة الشوارع وتجميلها وزراعتها بالأشجار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ السويس يعلن بدء حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

السويس

اخبار السويس

محافظه السويس

محافظ السويس

اخبار المحافظات

ذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية الصفاء




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة