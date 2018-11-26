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محافظ الدقهلية يبحث مع مساعد وزير التموين مشاكل المنطقة اللوجستية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:21 م
محافظ الدقهلية يبحث مع مساعد وزير التموين مشاكل المنطقة اللوجستية جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب
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استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الإثنين العميد وليد سيف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية مسئول المناطق اللوجستيه بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة. 
 
واستعرض محافظ الدقهلية معه المشكلات التي تواجه المنطقه اللوجستيه الخاصة بوزارة التموين والتي تقع علي مشارف مدينة المنصورة علي طريق جمصه الساحلي وتبلغ مساحتها 46 فدان وعرض مسئول المناطق اللوجستيه علي محافظ الدقهليه رغبة الوزارة في الحصول علي مساحة أربعة أفدنة يملكلها بعض الأهالي وتقع في مقدمة الأرض التي تملكها وزارة التموين والتجارة الداخلية .
 
ووأضح شاروبيم أن هذه الأرض خاصة بملاكها من الأهالي ولا توجد للمحافظة اي ولاية عليها وأوضح أن الإتفاق مع الأهالي يتم بطريقة وديه وطلب من عثمان السيد رئيس مركز ومدينة طلخا الواقع في نطاقها الأرض أن يتفاوض وديا مع الملاك .
 
وطرح المحافظ بديلين يمكن التفاوض علي أساسهما وهما إما قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء الارض من ملاكها أو مبادلة هذه المساحة بمساحة أخري تملكها .
 
وقال شاروبيم أن إقامة المنطقه اللوجستيه يمثل تطورا كبير في حركة التجارة الداخليه التي تعاني منظومتها من خلال أحد أهم مظاهر إرتفاع السلع والخدمات المقدمه للمواطنين وان إنشاء المناطق اللوجستيه سيؤدي إلي توافر السلع بجوده عليه وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة ويقضي علي سلسلة الوسطاء التي تعد أحد أهم أسباب إرتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنين .

 


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