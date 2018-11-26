محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: هدفنا الأول تحقيق جودة الحياة للمواطنين

الدقهلية شريف الديب

بعث الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية برسالة شكر مكتوبة إلى رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمحافظة يعرب فيها عن شكره لجهودهم المبذولة في حل مشاكل المواطنين، كما أعرب فيها عن سعادته بالأداء المتميز لهم ويطالبهم ببذل مزيد من الجهود والتعاون فيما بينهم وبين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق رضا المواطنين فيما يقدم من خدمات.

وأضاف شاروبيم: أننا نعمل نعمل جميعا وهدفنا الأول هو تحقيق جودة الحياة للمواطنين في أصغر عزبة وأكبر مدينة، وأن حق المواطنين على الدولة يحتم علينا بذل مزيد من الجهود للتغلب على كافة المعوقات التي تواجهنا وفي مقدمتها نقص الأراضي اللازمة لبناء المشروعات الجديدة التي يحتاجها المواطنين".

وتابع: "علينا أن نجيد توظيف الموارد المتاحة لتحقيق أكبر عائد ممكن منها، وأن تحقيق محافظة الدقهلية للمركز الأول على مستوى 27 محافظة مصرية في الاستجابة لشكاوى وحل مشكلات المواطنين بقدر ما يسعدنا إلا أنه يلقي علينا مزيد من الأعباء التي تتطلب العمل الجاد والمستمر لتحقيق الأهداف الخاصة بالعمل على راحة المواطنين وتقليل المشاكل التي يعانون منها".

واستطرد قائلاً: "يجب أن نكون واقعيون ونعترف أنه لا يمكن حل جميع المشكلات في توقيت واحد، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن نتوقف عن العمل أو نقف مكتوفي الأيدي بل نعمل بجهد أكبر وترتيب الأولويات للبدء فيها فورًا وهو ما قمنا به منذ أن تولينا المسئولية وسنستمر فيه".