محافظ الدقهلية: كل الشركات ملزمة بإعادة الشىء لأصله ولائحة جديدة للإعلانات

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن شركات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز ملزمة بإعادة الأوضاع فى الشوارع إلى ما كانت عليه قبل عمليات الحفر وتوصيل المرافق العامة وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأول مع ممثلى 26 حزبا فى الدقهلية والذى عقد مساء الأحد، وأضاف أن المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية فى مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء تقوم بمراجعة الأعمال التى قامت بها هذه الشركات وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل بدء العمل على حسابها الخاص.

كما أعلن الدكتور المحافظ أن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة جديدة للإعلانات فى محافظة الدقهلية ستنتهى من عملها وتقديم اللائحة الجديدة يوم 30 نوفمبر الجارى على أن تتم مراجعة مواد اللائحة تمهيدا لبدء العمل بها فى بداية يناير المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأول بممثلى الأحزاب بالمحافظة، وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم التجديد للإعلانات التى انتهى ترخيصها وان هناك قرارا لمجلس الوزراء بعدم الترخيص لأى اعلانات جديدة لمدة عام كامل.