محافظ الجيزة: محور الملك عبدالله دخل حيز التنفيذ ويحدث طفرة مرورية هائلة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن البدء فى خطوات جادة لإنشاء محور الملك عبد الله وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بطرح وإسناد تنفيذ التصميمات الهندسية للمشروع على المكتب الاستشارى للبدء فى تجهيزها.

وأكد راشد، على أن المحور يمتد لنحو 12 كم باستثمارات تصل إلى نحو 4,2 مليار جنيه، مشيرًا أن المشروع يعتبر أول محور عرضى يربط بين الطريق الدائرى بالمنيب وحتى الطريق الدائرى بالوراق على طول مسار ترعة الزمر.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اللقاء الذى عقده بحضور اللواء محمد الكيلانى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والوفد المرافق له من الجهاز والمكتب الاستشارى المكلف بإعداد التصميمات الخاصة بالمحور.

وأشار راشد، إلى أن المحور يعد مشروع قومى هام سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم وربطه بمحطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج وسيساهم فى مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء الواقع بنطاقهم مسار المحور بإزالة كل أوجه الاشغالات والتعديات والمعوقات التى تعترض تنفيذ مسار المحور.

ومن جانبه قال اللواء محمد الكيلانى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، إن الجهاز سيقوم بتنفيذ المشروع على 3 قطاعات تتضمن تنفيذ طريق حر بعرض 22 مترا 6 حارات، بحيث يضم القطاع الأول من دائرى المنيب وحتى شارع فيصل والثانى من فيصل وحتى جامعة الدول العربية والثالث من جامعة الدول العربية وحتى دائرى الوراق على مسار ترعة الزمر، مؤكدا على ضرورة تعاون كافة الجهات المشاركه بالمشروع للانتهاء منه وفق الجدول الزمنى المحدد له وبأفضل المعايير، لافتا أن مدة اعداد التصميمات الخاص بالمشروع بمعرفة المكتب الاستشارى تستغرق 3 أشهر.

وأشاد الكيلانى، بالتعاون المثمر بين جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومحافظة الجيزة وتقديم كافة وسائل الدعم.

حضر اللقاء الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء محمد رأفت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وجمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة.