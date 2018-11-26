محافظ البحر الأحمر : إنشاء أول مستشفى دولى بالغردقة خلال 6 شهور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء مستشفى الغردقة الدولى لتصبح صرح طبى عالمى ، يضم أساتذه وأطباء فى جميع التخصصات وبإمكانيات عالية ، مضيفا خلال إجتماع المجلس التنفيذى ، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى ليتم إقامة مستشفى الغردقة الدولى خلال 6 اشهر .

وأشار المحافظ ، أن ألمانيا ستقوم بإقامة 6 مستشفيات على مستوى جمهورية مصر العربية ،مضيفا أنه سيتم توفير وحدة لتلقى العلاج الكيماوى بمستشفى الغردقة العام قريبا ، الى جانب وتوفير جهاز قسطرة القلب بمستشفى الغردقة العام ، ويبلغ سعره 20 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتنفيذ حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة بالبحر الأحمر لمكافحة فيرس سى لاطلاقها فى الأول من ديسمبر وحتى الثانى عشر من فبراير القادم بجميع مدن المحافظة .