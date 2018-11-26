محافظ البحر الأحمر : إنشاء أول مستشفى دولى بالغردقة خلال 6 شهور

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء مستشفى الغردقة الدولى لتصبح صرح طبى عالمى ، يضم أساتذه وأطباء فى جميع التخصصات وبإمكانيات عالية ، مضيفا خلال إجتماع المجلس التنفيذى ، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى ليتم إقامة مستشفى الغردقة الدولى خلال 6 اشهر .
وأشار المحافظ ، أن ألمانيا ستقوم بإقامة 6 مستشفيات على مستوى جمهورية مصر العربية ،مضيفا أنه سيتم توفير وحدة لتلقى العلاج الكيماوى بمستشفى الغردقة العام قريبا ، الى جانب وتوفير جهاز قسطرة القلب بمستشفى الغردقة العام ، ويبلغ سعره 20 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتنفيذ حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة بالبحر الأحمر لمكافحة فيرس سى لاطلاقها فى الأول من ديسمبر وحتى الثانى عشر من فبراير القادم بجميع مدن المحافظة .
اوضح عبدالله أنه تم تجهيز وتدريب 90 فريق طبى و24 مقر ثابت بالوحدات الصحية والمستشفيات و10مقرات متحركة بالإضافة إلى قوافل تجوب عدد من المناطق المختلفة للوصول إلى جميع المواطنين بالمحافظة وتم توفير أحدث جهاز PCR بقيمة 2مليون جنيه ليتم إجراء تحليل العينات لأول مرة بالمحافظة بدلا من نقلها للقاهرة .
من جانبه كشف الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الحملة تقوم بالكشف المبكر على مرض فيرس سى ، والسكر و ارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر الكتلة تبدأ من عمر 18 عام، وويقدم الكشف بالمجان من خلال الرقم القومى ورقم الهاتف لإبلاغ النتائج وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا جميع الأيام شاملة يوم الجمعه ،مشيرا أنه يتم تحويل الحالات لمراكز العلاج بالمستشفيات العامة فى حالة ما ثبتت النتائج وجود أى من الأمراض السابق ذكرها ، ووفرت المحافظة 50 تابلت ليتم تسجيل بيانات المواطنين ، وانشاء ملف خاص لكل مواطن بوزارة الصحة يشمل على كافة النتائج لتكوين قاعدة بيانات مستقبلية ،وايضا توفير 14 خط أرضى لمساعدة مجموعات العمل .
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