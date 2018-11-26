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محافظ الأقصر يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث التأخي مع مدينة كيونج جو الكورية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:45 م
محافظ الأقصر يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث التأخي مع مدينة كيونج جو الكورية جانب اللقاء
الأقصر - أحمد مرعى
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استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول، وذلك على هامش زيارته لمدينة الأقصر، لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين.

وبحث محافظ الأقصر وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال اللقاء، إقامة اتفاقية تآخي بين مدينة كيونج جو الكورية وبين مدينة الأقصر، حيث تعد مدينة كيونج جو مدينة تاريخية في كوريا الجنوبية، حيث كانت عاصمة لمملكة شيلّا على مدار 1000 عام، في الفترة بين عام 57 قبل الميلاد وحتى عام 935 ميلادية، وهي تحتوي على 22 من الكنوز الأثرية القومية وغيرها من الكنوز الثقافية الموزعة في أرجائها.

وأعرب السفير الكوري، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر، التي تعد قبلة للسائحين من مختلف الجنسيات باعتبارها عاصمة تاريخية وتحتوي على العديد من المعالم الأثرية للحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أنه سيشارك في فعاليات اليوم الثقافي الكوري والذي يقام في مقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري بمصر، والذي يساعد على نشر الثقافة الكورية وتوطيد الصداقة بين البلدين.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالسفير الكوري، معربا عن أمله في زيادة التعاون بين الجانبين في مجالات الصناعة والثقافة والتربية والتعليم والآثار، مشيرا إلى أن الأقصر ترحب بالسائحين الكوريين والسائحين من مختلف الجنسيات الأخرى لزيارة معالمها الأثرية والاستمتاع بمشاهدة آثار الحضارة المصرية القديمة.

 

 


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