محافظ أسيوط يلتقى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية لبحث دعم مشروعات المياه

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم بمكتبه السيدة شيرى كارلين مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لبحث دعم المشروعات التي تمولها الوكالة بالمحافظة والتوسع فى انشاء مشروعات جديدة بالقرى والمراكز وتحسين خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد وافتتاح بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تمولها الوكالة الدولية.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والوفد المرافق لهم.

وأكدت مديرة الوكالة الامريكية للتنمية عن سعادتها لزيارتها محافظة أسيوط مشيرة إلى المساعدات التي قدمتها الوكالة للمحافظة فى قطاع مياه الشرب والتي تعدت 25 مليون دولار مشيدة بدعم رئيس الشركة القابضة الفني واللوجيستي للمشروعات التي تنفذها الوكالة فضلا عن التعاون والدعم الذى يقدمه محافظ أسيوط لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة فضلًا عن البدء في إنشاء مشروعات جديدة بقرى المحافظة وإقامة مشروعين للصرف الصحي بقرية المعابدة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن 8 مشروعات جديدة تمولها الوكالة فضلًا عن تقديم الدعم لبعض المشروعات التنموية بالمحافظة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطفولة وخاصة برامج تدريب الاخصائيات الصحيات والرائدات الريفيات لتفعيل برامج الوكالة في قطاعى المرأة والطفل والوصول إلى الأسر بالعزب والنجوع لتحقيق نتائج ملموسة وطفرة فى التثقيف والتوعية كما أشادت مديرة الوكالة بجامعة أسيوط وتطبيقها للمعاير الدولية والتي أهلتها للحصول على منح الولايات المتحدة الامريكية في مجال التعليم فضلًا عن الطفرة التي شهدها التعليم الفني فى مصر وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتحقيق دخل مرتفع.

وأوضح رئيس الشركة القابضة إلى أن زيارة اليوم تتضمن تفقد وافتتاح بعض المشروعات التي تمولها الوكالة بقرى المحافظة ومتابعة وتقييم بعض المشروعات لبحث سبل الإسراع في معدلات الانجاز وتوفير الدعم اللازم لها معلنًا إنه جارى دراسة إنشاء 12 وحدة لمعالجة الحديد والمنجنيز بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة والتوسع في مشروعات جديدة وفقًا للاحتياجات لافتًا إلى اتخاذ إجراءات لتوقيع بروتوكول مع محافظة أسيوط ووزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مبادرة الرئيس لترشيد استهلاك المياه وتوفير القطع الموفرة بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – إلى أهمية إقامة مشروع مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة وتطبيقه على أساس علمي لتطوير قطاع الشبكات ورفع كفاءة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بالمحافظة في مختلف القطاعات والتغلب على العقبات التي تظهر أثناء تنفيذ مشروعات الخدمات وحث الوكالة على تبني المشروع مؤكدًا على الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالتعليم والصحة وتنفيذ برامج بناء الإنسان المصرى ودعم حقوق الطفل وتحديث المؤسسات التعليمية بشبكات الانترنت فائق السرعة وتزويد الطلاب بأحدث أجهزة الكمبيوتر وتفعيل الأنشطة المدرسية فضلًا عن انشاء وحدات حماية الطفل بالمراكز وربطها بالوحدة الرئيسية بالمحافظة وخط نجدة الطفل لتلقي أية بلاغات والتعامل العاجل معها مشيرًا إلى المبادرة التي تم اطلاقها بالمحافظة بربط التعليم الفني بالمناطق الصناعية والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل واستغلال خبرات ومهارات الطلاب في تجميل وتطوير ميادين المحافظة المختلفة وبث روح التعاون والحماس بين المواطنين لافتًا إلى أهمية التوسع في البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة بالمحافظة في قطاعات الصحة والتعليم وإعداد مدربين جدد لتنفيذ تلك البرامج بالقرى والنجوع.