محافظ أسيوط يلتقى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية لبحث دعم مشروعات المياه

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم بمكتبه السيدة شيرى كارلين مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لبحث دعم المشروعات التي تمولها الوكالة بالمحافظة والتوسع فى انشاء مشروعات جديدة بالقرى والمراكز وتحسين خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد وافتتاح بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تمولها الوكالة الدولية.
جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والوفد المرافق لهم.
وأكدت مديرة الوكالة الامريكية للتنمية عن سعادتها لزيارتها محافظة أسيوط مشيرة إلى المساعدات التي قدمتها الوكالة للمحافظة فى قطاع مياه الشرب والتي تعدت 25 مليون دولار مشيدة بدعم رئيس الشركة القابضة الفني واللوجيستي للمشروعات التي تنفذها الوكالة فضلا عن التعاون والدعم الذى يقدمه محافظ أسيوط لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة فضلًا عن البدء في إنشاء مشروعات جديدة بقرى المحافظة وإقامة مشروعين للصرف الصحي بقرية المعابدة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن 8 مشروعات جديدة تمولها الوكالة فضلًا عن تقديم الدعم لبعض المشروعات التنموية بالمحافظة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطفولة وخاصة برامج تدريب الاخصائيات الصحيات والرائدات الريفيات لتفعيل برامج الوكالة في قطاعى المرأة والطفل والوصول إلى الأسر بالعزب والنجوع لتحقيق نتائج ملموسة وطفرة فى التثقيف والتوعية كما أشادت مديرة الوكالة بجامعة أسيوط وتطبيقها للمعاير الدولية والتي أهلتها للحصول على منح الولايات المتحدة الامريكية في مجال التعليم فضلًا عن الطفرة التي شهدها التعليم الفني فى مصر وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتحقيق دخل مرتفع.
وأوضح رئيس الشركة القابضة إلى أن زيارة اليوم تتضمن تفقد وافتتاح بعض المشروعات التي تمولها الوكالة بقرى المحافظة ومتابعة وتقييم بعض المشروعات لبحث سبل الإسراع في معدلات الانجاز وتوفير الدعم اللازم لها معلنًا إنه جارى دراسة إنشاء 12 وحدة لمعالجة الحديد والمنجنيز بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة والتوسع في مشروعات جديدة وفقًا للاحتياجات لافتًا إلى اتخاذ إجراءات لتوقيع بروتوكول مع محافظة أسيوط ووزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مبادرة الرئيس لترشيد استهلاك المياه وتوفير القطع الموفرة بجميع قرى ومراكز المحافظة.
وأشار محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – إلى أهمية إقامة مشروع مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة وتطبيقه على أساس علمي لتطوير قطاع الشبكات ورفع كفاءة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بالمحافظة في مختلف القطاعات والتغلب على العقبات التي تظهر أثناء تنفيذ مشروعات الخدمات وحث الوكالة على تبني المشروع مؤكدًا على الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالتعليم والصحة وتنفيذ برامج بناء الإنسان المصرى ودعم حقوق الطفل وتحديث المؤسسات التعليمية بشبكات الانترنت فائق السرعة وتزويد الطلاب بأحدث أجهزة الكمبيوتر وتفعيل الأنشطة المدرسية فضلًا عن انشاء وحدات حماية الطفل بالمراكز وربطها بالوحدة الرئيسية بالمحافظة وخط نجدة الطفل لتلقي أية بلاغات والتعامل العاجل معها مشيرًا إلى المبادرة التي تم اطلاقها بالمحافظة بربط التعليم الفني بالمناطق الصناعية والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل واستغلال خبرات ومهارات الطلاب في تجميل وتطوير ميادين المحافظة المختلفة وبث روح التعاون والحماس بين المواطنين لافتًا إلى أهمية التوسع في البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة بالمحافظة في قطاعات الصحة والتعليم وإعداد مدربين جدد لتنفيذ تلك البرامج بالقرى والنجوع.
من ناحية أخرى أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على ضرورة وضع آلية تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة صحيحة ومنتظمة ومتكاملة طبقاً للضوابط والإشتراطات الموضوعة مع تشديد الرقابة والتفتيش والمتابعة المستمرة لتفادي أي عيوب وسلبيات قد تظهر في التطبيق الفعلي على أرض الواقع مشيراً إلى حرص المحافظة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع مقترحات وحلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التطبيق الفعلي للمنظومة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع مع مسئولي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZوبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU بـ 4 محافظات بينها محافظة أسيوط ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات الصلبة ورؤية مصر 2030 لوضع حلول لبعض العقبات التي تواجه التنفيذ الفعلي للمشروع وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وقد ناقش الإجتماع ؛ مراحل البرنامج التي يمر بها المشروع من حيث الجمع والنقل والعمالة والمعدات وأماكن التجميع والتخزين والتدوير والرسوم المحصلة خاصة مرحلة جمع القمامة من المنازل والعقارات وكيفية التنفيذ الأمثل لها ومناقشة أهم المشاكل والعقبات التي تواجهها وعرض أهم المقترحات والحلول الخاصة بهذه المنظومة.
وشدد المحافظ على مسئولي البرنامج إنشاء مصنع للسماد العضوي بجوار المدفن الصحي للمحافظة عقب إغلاق المصنع القديم خلال 6 أشهر فقط طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى أهمية النقل في أسرع وقت ممكن لما يمثله المصنع من أضرار صحية وبيئية على المجتمع والمنطقة المحيطة به مشيراً إلى التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ورفع مستوى النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة.
وأشار نورالدين إلى المضي قدماً في تنفيذ البرنامج بطريقة صحيحة لافتاً إلى دراسة تطوير مصنع القوصية لتدوير القمامة بالتعاون مع مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" وإنشاء آخر بمركز الغنايم موضحاً إنه سيتم دعم المحافظة بالمزيد من المعدات التي تساهم في استمرارية ونجاح المنطومة مشيراً إلى التشديد والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والأحياء على تكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز والمحافظة وإزالة جميع أكوام ومقالب القمامة فضلاً عن تطهير الترع والمصارف بصفة مستمرة والتخلص من المخلفات الزراعية دون أضرار بيئية أو صحية.
وأشار المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة إلى الدور الهام الذي سيقوم به البرنامج في إعادة تدوير المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من القمامة فور التنفيذ الجيد لمراحله المختلفة وحتى الوصول للمخرجات النهائية للحفاظ على صحة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة والوقاية من الأوبئة والأمراض لافتاً إلى أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة مؤكدًا على العمل على رفع كفاءة منظومة القمامة والتعامل مع ملف المخلفات الصلبة التي تعد أحد أهم الأولويات في العمل التنفيذى من خلال عدة محاور تعتمد على الجمع من المنبع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من القمامة.
وأضاف رجب محمود مدير ادارة للمخلفات الصلبة إن تطبيق منظومة إدارة المخلفات في المحافظة يأتي في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبيEU وهيئتي المعونة الألمانية والسويسرية بـ 4محافظات بينها محافظة أسيوط مؤكدا على توزيع صناديق وحاويات القمامة في أماكن مختلفة بمراكز وقرى المحافظة لإستيعاب المخلفات وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة لافتاً إلى تنفيذ نماذج تجريبية خلال الفترة الماضية للتأكد من التنفيذ الصحيح للبرنامج لإستخلاص الدروس المستفادة وتلافي العيوب والسلبيات التي قد تظهر في التطبيق الفعلي.
حضر الاجتماع كل من المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد ، ورجب محمود مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة ، وأماني معوض رئيس قسم الرصد والمتابعة بإدارة البيئة ، والدكتور عبدالعزيز بلحرازم قائد الفريق الاستشاري ، (جروت جونزس ، لورسن هينز) من الخبراء الأجانب في البرنامج، والمهندس ابراهيم عبداللطيف ممثل البرنامج الوطني بالقاهرة، واندرو اسحق ممثل المكتب الاستشاري بأسيوط، وبشرى زخاري مدير مصنع السماد العضوى بقرية اسكندرية التحرير.
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