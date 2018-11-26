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محافظة الجيزة تضاعف غرامة إلقاء مخلفات البناء فى الشوارع لـ10 آلاف جنيه

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:00 ص
محافظة الجيزة تضاعف غرامة إلقاء مخلفات البناء فى الشوارع لـ10 آلاف جنيه أحمد راشد محافظ الجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء علاء بدران السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، أنه تمت مضاعفة غرامة إلقاء مخلفات الهدم فى شوارع المحافظة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الإجراء جاء وفقًا لقرار المحافظ، لتغليظ العقوبة كخطوة رادعة للمخالفين وهى قيمة إعادة الشيء لأصله.

وأوضح أنه يتم تنظيم أكمنة فى العديد من المناطق يوميًا لضبط أية سيارات مخالفة تلقى مخلفات الهدم والرتش مشيرًا الى أنه تم تخصيص رقم 114 للإبلاغ عن شكاوى إلقاء مخلفات الرتش والهدم.


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