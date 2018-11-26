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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:02 ص
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مئات المهاجرين فى تيخوانا يحاولون عبور الحدود من المكسيك الى الولايات المتحدة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:00 ص
مئات المهاجرين فى تيخوانا يحاولون عبور الحدود من المكسيك الى الولايات المتحدة قافلة المهاجرين
تيخوانا (أ ف ب)
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أفاد مراسل فرانس برس، أن مئات المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، حاولوا الأحد عبور الحدود فى مدينة تيخوانا المكسيكية باتجاه الأراضى الأمريكية.

وقام نحو 500 من المهاجرين الذين شاركوا فى تظاهرة سلمية الى جانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، بالتوجه الى الحاجز الحديدى على المعبر الحدودي، وحاولوا اجتيازه فى محاولة لدخول الأراضى الاميركية.

قد نجح مئات المهاجرين بتجاوز الحاجز الاول قبل أن تلقى باتجاههم قنابل مسيلة للدموع، حسب ما افاد مراسل فرانس برس فى المكان. فى حين كانت مروحيات أميركية تحلق فى أجواء المنطقة الحدودية على علو منخفض.

وفضل عدد من المهاجرين العودة الى داخل الاراضى المكسيكية، فى حين واصل آخرون تقدمهم باتجاه الاراضى الاميركية.

واعلن مكتب سان دييغو للوكالة الفدرالية للجمارك وحماية الحدود عبر تويتر اقفال الحدود أمام السيارات والمشاة حتى اشعار آخر.

وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب أمر بنشر ستة آلاف جندى أميركى على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضى الاميركية.

وكان نحو خمسة آلاف مهاجر وصلوا خلال الايام القليلة الماضية الى تيخوانا بعد ان قطعوا نحو اربعة الاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر فى هندوراس بشكل خاص على أمل الدخول الى الأراضى الاميركية.

 

 


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مئات المهاجرين

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