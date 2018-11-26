video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قطريليكس: الحمدين يستدرج رئيس برلمان العراق لتحالف خماسى يضم قطر وإيران

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:20 ص
قطريليكس: الحمدين يستدرج رئيس برلمان العراق لتحالف خماسى يضم قطر وإيران محمد الحلبوسى رئيس البرلمان العراقى
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

كشفت قطريليكس التابعة للمعارضة القطرية، عن استدراج نظام الحمدين لرئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى لتحالف البناء المدعوم من إيران والممول من قطر، حيث أكدت قطريليكس أن الحلبوسى تحول من مقاول مغمور إلى رئيس لمجلس النواب في أربعة أعوام.

وأضافت قطريليكس خلال فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" أن الحلبوسي التقى وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، خلال زيارته المفاجئة لبغداد مطلع نوفمبر، وقام بن عبد الرحمن بتكليفه بتمرير مخطط تسليم بغداد إلى نظام الملالى .

وأكدت قطريليكس أيضا أن وزير خارجية تميم عرض على الحلبوسي إشراك إيران بمشروعات إعادة إعمار العراق بأموال قطرية، ورتب معه تسهيل سيطرة ميليشيات طهران على المناطق المحررة.

وكشفت أيضا أن هناك ترحيب بمشاركة الدوحة فى اعمار العراق، حيث وعد بتذليل الصعوبات أمام توغل حلفاء الخراب في بلاد الرافدين، وتعهد بمساندة مساعى الحمدين لفصل بغداد عن العمق العربى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطريليكس تكشف عن جرائم شقيقة تميم بالتورط فى غسيل أموال وسرقة آثار

كيف نكلت "موزة" بالقطريين؟.. قطريليكس تكشف

فيديوجراف.. قطريليكس يكشف ابتزاز "الحمدين" للمرضى بعد رفع التأمين الصحى

قطريليكس

نظام الحمدين

رئيس البرلمان العراقى

تحالفات

محمد الحلبوسى

اليوم السابع بلس

اخبار عاجله




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة