فيديو.. محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات الطرق والكبارى وتطوير بحيرة البرلس

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، خطة تنفيذ واقامة عدد من مشروعات الطرق والكبارى وتطوير وتنمية وتكريك بحيرة البرلس، واستكمال أعمال كورنيش حماية البحيرة، مع جهاز تعميرالساحل الشمالى الأوسط والمقاولون العرب، وذلك بحضور اللواء عبدالحكيم عبده مطاوع، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، والمهندس طلعت عبدالقادر رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب محسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه، ومحمد محجوب رئيس مدينة برج البرلس، والمهندس يسري ابوالمجد، رئيس قطاع الاعمال البحرية لشركة المقاولون العرب، والمهندس وائل سعيد، مدير مشروعات المقاولين العرب، والمهندس وليد كمال، مدير مشروعات كفرالشيخ، والمهندس هشام عبدالمنعم، مدير تنفيذي المشروعات، والمهندس ايهاب ميشيل، مدير مشروعات كورنيش بحيرة البرلس، والمهندس احمد الفرماوي، مهندس تنفيذي مشروعات كورنيش البرلس، والمحاسب مختار طه مدير عام الحسابات، والمحاسب على الطباخ مدير عام الشئون المالية، والمهندس خالد المنياوي مدير عام التخطيط والمتابعة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم مناقشة مشروعات الجهاز التنفيذي للتعمير وتنمية الساحل الشمالي الاوسط، تتضمن مرحلتين المرحله الاولي تطهير بحيرة البرلس، وعمليات التكريك، وباقى اعمال الحمايه، وتوسيع البوغاز، وانشاء 8 كباري بالإضافة لبداله تحت الارض وتطوير رافد مطوبس_ أبوالروس فوة باجمالي تكلفة 410 مليون جنيه، بطول 16كم بنسبة تنفيذ 90%،ومن المقرر الانتهاء في 2019 كمرحلة أولى، بالاضافة الي ازالة كوبري برمبال القديم بسبب عدم تحمل الاحمال وإنشاء كوبرى جديد، وتتضمن المرحله الثانية تنمية ورصف بعض الطرق بالمحافظة منها طريق ابو دينا _ مطوبس _ فوة بطول 16كم ، اجمالي تكلفة 575 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 17% ومتوقع الانتهاء بنهاية منها فى 2019.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن خطه الطرق العاجلة، ستضم طريق ابو عمر الديبه،شرق كفرالشيخ، وجاري طرح الاعمال وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية 2019، مشيراً الى طرح كراسة شروط ومواصفات بالمشروع.

كما سيتم تنفيذ القطاع الأول من طريق البورصة أبوالروس مطوبس لخلق محور موازى للطريق الدولى الساحلى يربط رافد " كفرالشيخ_بلطيم، برافد أبودنيا الروس مطوبس" بطول 17 كم وبتكلفة تصل الى 200 مليون جنيه.

وعلى صعيد بحيرة البرلس، أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة مشروعات تطوير وتنمية بحيرة البرلس، وانشاء المرحلة الثانية من الكورنيش وتنفيذ أعمال الحماية وتكريك بوغاز البرلس، والذى تنفذه شركة المقاولون بتكلفه 455 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 90% وتنتهي 30/6/2019، فضلاً عن أعمال تكريك وازالة البوص، والانتهاء من المرحله الاولي لكورنيش بحيرة البرلس ببلطيم، كما تنتهى المرحله الثانية خلال شهرين، واضاف ان نسب تنفيذ القنوات الإشعاعية ببوغاز البرلس وصلت الي 60% وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين أيضاً، وصيانة المشاية الخاصة بكوبرى بوغاز البرلس، والانتهاء من أعمال تكسية بوغاز البرلس.

وأشار محافظ كفرالشيخ، انه تم مناقشة أعمال المرحلة الثالثه من تكريك بحيرة البرلس بتكلفة 500 مليون جنيه علي مدار 3 سنوات، وإزالة التعديات وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وحماية مصدر معيشة الصيادين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.