فيديو.. الجيش الإسرائيلى يهدم عشرات المنشآت التجارية وسط القدس

ما زالت جنود الاحتلال الإسرائيلى تواصل عمليات قمعها للمواطنين الفلسطينيين فى القدس، حيث قاموا بقمع وقفة احتجاجية بمدينة القدس احتجاجًا على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث.
قناة روسيا اليوم، نشرت فيديو لعدد من الجنود الإسرائيليين ومجموعة من الآليات أثناء هدم عشرات المنشآت التجارية وسط القدس.
شاهد: آليات الجيش الإسرائيلي تهدم عشرات المنشآت التجارية وسط القدس#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #اسرائيل #فلسطين#RT_Arabic pic.twitter.com/CwPF8PiJiO— RT Arabic (@RTarabic) November 21, 2018
تأتى هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من إدانة الاتحاد الأوروبى لهدم 20 مبنى تجاريًا فى مخيم شعفاط للاجئين فى القدس الشرقية يوم الأربعاء الماضى، كجزء من سياسة جديدة ترمى إلى توسيع حدود البلديات إلى المناطق المجاورة خارج نطاق السياج الأمنى.
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