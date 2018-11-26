فيديو.. الجيش الإسرائيلى يهدم عشرات المنشآت التجارية وسط القدس

كتب خالد إبراهيم

ما زالت جنود الاحتلال الإسرائيلى تواصل عمليات قمعها للمواطنين الفلسطينيين فى القدس، حيث قاموا بقمع وقفة احتجاجية بمدينة القدس احتجاجًا على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث.

قناة روسيا اليوم، نشرت فيديو لعدد من الجنود الإسرائيليين ومجموعة من الآليات أثناء هدم عشرات المنشآت التجارية وسط القدس.

تأتى هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من إدانة الاتحاد الأوروبى لهدم 20 مبنى تجاريًا فى مخيم شعفاط للاجئين فى القدس الشرقية يوم الأربعاء الماضى، كجزء من سياسة جديدة ترمى إلى توسيع حدود البلديات إلى المناطق المجاورة خارج نطاق السياج الأمنى.