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فيديو .. أمطار غزيرة تحول جبال الإمارات إلى شلالات مياه

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:43 ص
فيديو .. أمطار غزيرة تحول جبال الإمارات إلى شلالات مياه شلالات مياه بجبال الإمارات
كتب خالد إبراهيم
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أمطار شديدة عواصف رملية ضربت أجزاء من أبو ظبى ودبى، حيث كانت مصحوبة بالبرق والرياح القوية، لتضفى على الإمارات أجواء الشتاء.

وتسببت الأمطار الشديدة فى تحول الجبال إلى شلالات مياه تتدفق من جبل جيس بعد تساقط كثيف للمطر طوال الليل.

من جانبها قالت "مؤسسة الشارقة للاعلام" أن مناطق بالإمارات شهدت أمطارا بين الخفيفة والمتوسطة، فيما كانت غزيرة فى أجزاء محدودة شمالا .

وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية، أن يكون طقس الإثنين غائما إلى غائم جزئيا، مع استمرار هطول الأمطار شمالا. 

 

 

 


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