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فيديو.. أستاذ هندسة طاقة: مصر حتى الآن لم تستثمر أكثر من 7 % من المساحة التعدينية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:26 م
فيديو.. أستاذ هندسة طاقة: مصر حتى الآن لم تستثمر أكثر من 7 % من المساحة التعدينية الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر حتى الآن لم تستثمر فى المساحة التعدينية أكثر من 7%، موضحاً أن مصر تحتاج إلى 50 فريقا جيولوجيا للوصول لمساحة أكبر.

وأضاف القليوبى، خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، مع الإعلاميين عمرو خليل، سارة حازم، أن مصر تحتاج إمكانيات مادية وتأمينية لعملية المعايشة لفرق البحث، وتحتاج مبالغ طائلة، لافتاً إلى المنوط الذى فكر فيه رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، أن يكون من ضمن الهيئة الاقتصادية الثروة التعدينية، تشمل وزارات الاستثمار وهيئة البترول والصناعة.

 

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية تشريعية لتيسير الاستثمار فى الثروات المعدنية، مضيفاً أن القانون 98 يدفع الاستثمارات التعدينية إلى الأمام.


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