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فايبر مصر: مد الألياف الضوئية لخط سكة حديد بورسعيد بنها و50 ألف مدرسة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:59 م
فايبر مصر: مد الألياف الضوئية لخط سكة حديد بورسعيد بنها و50 ألف مدرسة أحمد مكى رئيس شركة فايبر مصر
كتبت هبة السيد
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قال أحمد مكى رئيس شركة فايبر مصر، أن استراتيجية التحول الرقمى هى الأساس الذى بنيت عليه فايبر مصر ونعمل عل  تطوير البنية التحتية للمدارس فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى، مشيرا إلى فوز الشركة بمناقصة تطوير التعليم عبر توفير كابلات الألياف الضوئية بالتعاون مع شركة eserve.
 
وأضاف مكى فى مؤتمر صحفى مساء اليوم على هامش معرض ومؤتمر cairo ict حيث يتم الانتهاء من المرحلة الثانوية، ثم الدخول فى المراحل الأخرى لمدارس المرحلة الإعدادية والابتدائية وعددها 50 ألف مدرسة. 
 
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع هيئة السكة الحديد لتطوير خط سكة حديد بورسعيد بنها، فى مشروع ميكنة الإشارات حيث سيتم مد كابلات الألياف الضوئية لأول مرة بمشروعات السكة الحديد إذ أن هناك استراتيجية بأن يكون مشروع ميكنة الإشارات بالسكتة الحديد عبر كابلات الألياف الضوئية. 
 
وفيما إذا كان هذا الأمر سيمنع حوادث القطارات اكتفى مكى بالقول: "إن شاء الله"، مضيفا أن طول خط بورسعيد بنها نحو 500 كيلو منهم 250 كيلو ذهابا و250 إيابا، مشيرا إلى أن قطاع النقل سيعتمد الفترة المقبلة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أعمال التطوير.
 
كما كشف عن تعاون الشركة مع المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية و التكنولوجية فى المدن الجديدة و العديد من المشروعات حيث توفر فايبر مصر كابلات الألياف الضوئية وهى شريك استراتيجى لربط هذه المجتمعات.

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