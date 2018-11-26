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طارق عامر يلقى محاضرة بالجامعة الأمريكية عن الآفاق الاقتصادية فى مصر

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:00 ص
طارق عامر يلقى محاضرة بالجامعة الأمريكية عن الآفاق الاقتصادية فى مصر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى
وائل ربيعى
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تنظم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة عامة بعنوان "الآفاق الاقتصادية المتوسطة الأجل في مصر: التحديات والفرص"، يلقيها طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصرى بقاعة شفيق جبر بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن طارق عامر هو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1980 وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، كما شغل أيضاً منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري في الفترة بين عامي 2003 إلى 2008. قبل ذلك، شغل عامر منصب نائب رئيس المصرف العربي الدولي، وكان أيضاً نائب رئيس المعهد المصرفي المصري.

وتمتد مسيرة عامر المهنية في مجال الأعمال المصرفية على مدار 27 عاماً وشملت مناصب تنفيذية في Citibank و Bank of America في أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج.

 

 

 
 
 

 

 


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طارق عامر

التوقعات الاقتصادية




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