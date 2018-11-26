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طارق شوقى: تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى للترم الأول

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:07 ص
طارق شوقى: تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى للترم الأول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود راغب
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه استجابة لرأى الطلاب فى الصف الأول الثانوى وأولياء أمورهم الأفاضل، فقد تم تكليف رئيس قطاع التعليم العام بعدد من المهام على رأسها:- 
 
١) تعديل جدول إمتحانات الصف الأول الثانوى بما يضمن أداء امتحان مادة واحدة فى اليوم مع وجود فواصل مناسبة + تفادي رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية.
 
٢) زيادة الوقت المخصص للامتحانات نظراً لحداثة التجربة على طلابنا.
 
٣) جدولة الامتحان الأول فى نهاية الترم الأول ثم جدولة الامتحان الثانى (للترم الأول) بعد إجازة نصف العام.
 
وأوضح وزير التعليم أنه لا تضاف نتائج هذه الامتحانات للمجموع التراكمى لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ الحالية، وهناك امتحانان للترم الأول + امتحانان للترم الثانى.
 
وأضاف الوزير:" دعونى أشرح كيفية احتساب المجموع العام للسنة واللذي يحدد النجاح والرسوب:-
 
ترم 1: نتخيل أن الطالب حصل على درجة 30\100 ثم درجة 65\100 في الامتحانين، سوف نسجل الأعلى منهما، أى 65\100 للترم الأول.
 
ترم 2:  نتخيل أن الطالب حصل على درجة 20\100 ثم درجة 45\100 فى الامتحانين. سوف نسجل الأعلى منهما، أى 45\100 للترم الثانى.
 
المجموع الكلي: متوسط الدرجتين: (65+45)\2 = 55\100 وهذه درجة "نجاح".
 
المثال أعلاه يوضح أن الرسوب فى واحد أو أكثر من هذه الفرص لا يفقد الطالب الفرصة الكاملة لاجتياز العام الدراسى. لذلك نأمل أن لا ننزعج من الامتحان وأن نركز فقط على اكتساب العلم والمعرفة مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة فى هذا النظام. 
 
[لاحظ أنه لو حسبنا متوسط الدرجات بدلاً من الدرجة الأعلى في كل ترم لكانت النتيجة مختلفة، فى هذه الحالة سيكون درجة الترم الأول ٤٧٫٥ والثاني ٣٢٫٥ والمجوع الكلى 40\100 أى رسوب!]
 
وأشار الوزير إلى أن نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتاً مثل الإمتحانات القديمة ولذلك أزمنة الإمتحانات أقصر عموماً. ورغم هذا فقد كلفت القطاع بزيادة الأزمنة حتى يتعود الطلاب على النظام الجديد ولتيسير الفترة الانتقالية من الفكر القديم إلى الجديد.
 
وأكد الوزير عبر صفحته السخصية على موضع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه سوف يتم إعلان الجدول الجديد غدا الثلاثاء 27 نوفمبر.
 
 
 

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