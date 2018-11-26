طائرة صينية تنتهك منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية

سول(أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لقوات كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوى للشطر الجنوبى بدون إخطار ثلاث مرات اليوم.

وقالت الهيئة- فى بيان اصدرته ونقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن القوات الجوية للشطر الجنوبى أرسلت 10 طائرات مقاتلة لتتبع الطائرة الصينية ولتوجيه رسالة تحذير لها ما أدى هروب الطائرة الصينية متجهة إلى جزيرة إيو.

يذكر أنه فى وقت سابق من اليوم، استدعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الملحق العسكرى فى السفارة الصينية لدى سول لتقديم احتجاج رسمى.