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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:21 م
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طائرة صينية تنتهك منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:26 م
طائرة صينية تنتهك منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية طائرات عسكرية صينية ـ صورة أرشفية
سول(أ ش أ)
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أعلنت هيئة الأركان المشتركة لقوات كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوى للشطر الجنوبى بدون إخطار ثلاث مرات اليوم.

وقالت الهيئة- فى بيان اصدرته ونقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن القوات الجوية للشطر الجنوبى أرسلت 10 طائرات مقاتلة لتتبع الطائرة الصينية ولتوجيه رسالة تحذير لها ما أدى هروب الطائرة الصينية متجهة إلى جزيرة إيو.

يذكر أنه فى وقت سابق من اليوم، استدعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الملحق العسكرى فى السفارة الصينية لدى سول لتقديم احتجاج رسمى.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

النجمه العالمية نـاديـة بطله فيلم مهمه فى تل ابيب ( ناديه الجندي )

النجمه العالمية نـاديـة بطله فيلم مهمه فى تل ابيب ( ناديه الجندي ) معروف في اسلحه كونيه يغير بها مسارات و مره يوم جمعه قال مصرى فى تليفزيون مصر ان الفيضانات و الثعابين و الزلازل تحرك بـ تكنولوجيا لا تحكم كامل لكن ممكن يضغط يحركها قليلا مثال ثعابين مناطق تخرج على السكان و طائرات صينيه تم الضغط عليها لـتدخل كوريا نفس فكره فى مصر فى القاهره شعور بـ سلاح اسرائيل قادم الى مكان مكلف او غالى او به قيادات فـ تم توجيه بعيد فـ سقط على مدرسه بحر البقر من هنا وضعت حادثه مدرسه بحر البقر فى فيلم مهمه فى تل ابيب بطوله النجمه ناديه الجندي و لفقت الى اسرائيل هى التى ورائها يعنى الفكره تقول ان مثلا صاروخ متجه الى مناطق مهمه فـ يتم التحكم فيه لكى يبعد قليلا و هذه نادر ما تحدث التكنولوجيا هذه فـ ابعدوا الصواريخ عن مقر القياده المصريه

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