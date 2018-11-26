ضبط 47 قضية تموينية ولحوم مذبوحة خارج السلخانة فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج – محمود مقبول

شنت مباحث التموين بسوهاج، حملة بالتنسيق مع مديرية التموين، بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، لضبط الأسعار والأسواق والرقابة على الأنشطة التجارية، وتخفيف الأعباء على المواطنين خاصة محدودى الدخل، وتمكنت الحملة، من ضبط صاحب محل جزارة وعامل، لحيازتهما 600 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 47 قضية تموينية تنوعت ما بين، إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، عدم صرف بون خبز للمواطنين، وتوقف عن العمل فى المواعيد المحددة، وعدم حمل شهادة صحية.