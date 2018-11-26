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ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:39 ص
ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة فى حملة مكبرة بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة "تحت إشراف" اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرئاسة مساعد المدير المشرف على إدارة تأمين الطرق والأكمنة الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور" قيادة الطريق الزراعى بقويسنا " أسفرت عن ضبط الأتى

ففى مجال رفع إشغالات الطريق، تم تنفيذ "201 " حالة إشغال طريق مقاهى، فرش فاكهة، محلات كاوتش، كما تم تنفيذ " 104" حالة رفع إشغال طريق ،و" 6" حالات إزالة فورية.

وفى مجال المخالفات المرورية، تم ضبط " 12 " حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط "55" حالة سحب تراخيص متنوعه ، موقف عشوائى ،مخالفة خط السير الوقوف فى الممنوع ) تم ضبط عدد " 35 " حالة تحرير نموذج 125 متنوع ، كما تم ضبط " 12 " حالة حجز ، دراجة نارية،توك توك بدون لوحات ، حالة سير عكس الإتجاه ،حالة سيارة معاقين ، "15"حالة سير يسار الطريق، وضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المواد المخدره أثناء القيادة.


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