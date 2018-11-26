ضبط 18 عنصرا إجراميا وأسلحة نارية ومخدرات بحملة أمنية بشبرا الخيمة

كتب - نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالإشتراك مع إدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية، وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية، وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 15متهما من العناصر الخطرة، و 6 أسلحه نارية، و11 قضيه مخدرات بإجمالى 550جم حشيش ،و30 جم استروكس، و260 قرص مخدر ، و90 جم فودو، و90 جم هيروين، وضبط 6 أحكام جنايات، و 370 مخالفة مرورية، و 253 قضية مرافق متنوعة ، و15 قضية آداب عامة.

كما ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، القبض على ثلاث أشخاص هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من ضباط مباحث تنفيذ الأحكام إخطاراً يفيد، بضبط كلا من "محمد. ص" 38 سنه مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، المحكوم عليه فى القضية رقم 22935 لسنة 2015م جنايات قسم المطرية القاهرة – مخدرات ، كلى رقم 2327 لسنة 2008م ، الحكم بالسجن المؤبد 25 سنة، و"اسلام. ا " المقيم دائرة مركز طوخ، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 21835 لسنة 2016م جنايات مركز طوخ [ قتل ] ، كلى رقم 6507 لسنة 2016م ، بالسجن المؤبد، و"ا. ش" 24سنه،مقيم دائرة مركز شبين القناطر ، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 16696 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر [ مخدرات ] ، كلى رقم 1554 لسنة 2018م ، بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنية، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم