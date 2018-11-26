ضبط 1291 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1291مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1291مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و188مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل33450جنيه وسحب28دراجة نارية وحجز 28دراجة .

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب47 رخصة وتحصيل 4200 جنيه غرامة.