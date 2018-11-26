ضبط مدرس من المتهمين بالإعتداء على الطلاب بمركز تعليمى فى الإسكندرية

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

رصدت المتابعات الأمنية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد المدرسين بالتعدى بالسب والضرب على أحد الطلاب، بأحد المراكز التعليمية وتحرر عن الواقعة محضر إدارى بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وبعرضه على النيابة، قررت طلب التحريات حول الواقعة، وظروفها وملابستها وتحديد اسم المدرس، ومكان المركز التعليمى محل الواقعة، وبيان أسماء ومحل إقامة المجنى عليهما الموضحين بالفيديو .

بالفحص توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى تحديد شخص القائم بالتعدى على أحد الطلاب بمقطع الفيديو المُشار إليه، ويدعى الأمير و.ع، 50 سنة، مُدرس بمركز تعليمى، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، وكذا تم تحديد مالك المركز التعليمى محمد ع.س ، سن 36 ، مقيم بدائرة القسم .

كما تم تحديد شخصية الطالبين المتعدى عليهما مصطفى ر.ا - بدرالدين أ.ش ، 15 سنة، بالصف الأول الثانوى ، مقيمان دائرة القسم ، وكذا تم تحديد القائمة بتصوير مقطع الفيديو .



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المُدرس المذكور مُرتكب الواقعة نفاذاً لقرارالنيابة، بمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة .،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.