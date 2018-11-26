video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مدرس من المتهمين بالإعتداء على الطلاب بمركز تعليمى فى الإسكندرية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:15 م
ضبط مدرس من المتهمين بالإعتداء على الطلاب بمركز تعليمى فى الإسكندرية مركز تعليمى - أرشيفى
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق

رصدت المتابعات الأمنية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد المدرسين بالتعدى بالسب والضرب على أحد الطلاب، بأحد المراكز التعليمية وتحرر عن الواقعة محضر إدارى بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وبعرضه على النيابة، قررت طلب التحريات حول الواقعة، وظروفها وملابستها وتحديد اسم المدرس، ومكان المركز التعليمى محل الواقعة، وبيان أسماء ومحل إقامة المجنى عليهما الموضحين بالفيديو .

بالفحص توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى تحديد شخص القائم بالتعدى على أحد الطلاب بمقطع الفيديو المُشار إليه، ويدعى الأمير و.ع، 50 سنة، مُدرس بمركز تعليمى، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، وكذا تم تحديد مالك المركز التعليمى محمد ع.س ، سن 36 ، مقيم بدائرة القسم .

كما تم تحديد شخصية الطالبين المتعدى عليهما مصطفى ر.ا - بدرالدين أ.ش ، 15 سنة،  بالصف الأول الثانوى ، مقيمان دائرة القسم ، وكذا تم تحديد القائمة بتصوير مقطع الفيديو .


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المُدرس المذكور مُرتكب الواقعة نفاذاً لقرارالنيابة، بمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة .،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "التكنولوجيا فى خدمة الشعب".. "الداخلية" تطلق الخدمات الجماهيرية عبر "الإنترنت".. الوزارة تستعد لإطلاق مشروع "الملصق الإلكترونى" لجميع المركبات لتتبع السيارات وتحرير المخالفات ومنع السرقات

فيديو.. القبض على الطالب قاتل مُدرسته فى الإسكندرية بسبب لعبة إلكترونية

القبض على تشكيل عصابى يدير ملاهى ليلة وأعمال منافية للآداب ويبيع مخدرات بالهرم

مركز تعليمي

ضبط مدرس

الاعتداء علي طلاب

حوادث اليوم

امن الاسكندريه

قسم مينا البصل




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة