ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستلزمات عمليات تدبيس المعدة بمطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الاتحاد القادمة من أبوظبى اشتبه أحمد بسيونى رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب مصرى قادم من الإمارات، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف فتبين وجود أجسام متماثلة ومعتمة.

وبالعرض على مصطفى السيد نائب مدير الجمرك قرر تكليف نورا عبد الحميد وعلى الشرقاوى لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 410 عبوات من الدباسات التى تستخدم فى العمليات الجراحية الخاصة بعمليات تدبيس المعدة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 لسنة 2018 وحجز المضبوطات، وبلغت التعويضات المستحقة مليون و600 ألف جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.