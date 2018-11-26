ضبط مجزر دواجن بدون ترخيص بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة برئاسة العميد أمير الأمير رئيس الحي، حملة على الأسواق لضبط المنتجات غير الصالحة للاستخدام والقضاء على كافة أشكال المخالفات، ولاسيما التى تتعلق بصحة المواطنين.

وأكد العميد أمير الأمير رئيس الحي، أن الحملات أسفرت عن ضبط مجزر دواجن يدار بدون ترخيص وتبين أنه غير مطابق للمواصفات البيئية والصحية، حيث أنه يحتفظ بالدواجن في أكياس سوداء للتوزيع، بالإضافة لعدم نظافة بيئة العمل وانتشار الحشرات والكلاب بجوار المجزر وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضح رئيس حي شرق شبرا الخمية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المجزر، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار الحي على متابعة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة.