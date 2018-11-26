ضبط الجزار المتهم بإطلاق نار فى حفل زفاف بالخانكة

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على جزار متهم بإطلاق نار بحفل زفاف بالخانكةـ مما أسفر عن إصابة مواطنة برش خرطوش.

كان بلاغاً قد ورد تبلغ لقسم شرطة الخانكة من إحدى المستشفيات، بمصر الجديدة بوصول المواطنة منى . س . ع 54 سنه تعمل برسم الحنة للعرائس ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مصابة برش خرطوش بالصدر ونزيف بالبطن ، وتم حجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها .

على الفور إنتقلت مباحث القسم ، وبسؤال نجلها محمود. ز . أ 28 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال تواجد والدته المصابة بحفل عرس بدائرة القسم ، قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء إبتهاجاً بحفل العرس ، نتج عنه حدوث إصابتها المشار إليها .



بالبحث والتحرى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ماهر . ع . م 55 سنه جزار ، ومقيم سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة ، حيث قام بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته إبتهاجاً بالعرس ، أصاب إحداها المجنى عليها على سبيل الخطأ.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.