video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط الجزار المتهم بإطلاق نار فى حفل زفاف بالخانكة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:20 م
ضبط الجزار المتهم بإطلاق نار فى حفل زفاف بالخانكة الجزار المتهم
كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على جزار متهم بإطلاق نار بحفل زفاف بالخانكةـ مما أسفر عن إصابة مواطنة برش خرطوش.

كان بلاغاً قد ورد تبلغ لقسم شرطة الخانكة من إحدى المستشفيات، بمصر الجديدة بوصول المواطنة منى . س . ع 54 سنه  تعمل برسم الحنة للعرائس ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مصابة برش خرطوش بالصدر ونزيف بالبطن  ، وتم حجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها .

على الفور إنتقلت مباحث القسم ، وبسؤال نجلها محمود. ز . أ 28 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان  قرر أنه حال تواجد والدته المصابة بحفل عرس بدائرة القسم ، قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء إبتهاجاً بحفل العرس ، نتج عنه حدوث إصابتها المشار إليها .


بالبحث والتحرى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ماهر . ع . م 55 سنه جزار ، ومقيم سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة ، حيث قام بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته إبتهاجاً بالعرس ، أصاب إحداها المجنى عليها على سبيل الخطأ.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "التكنولوجيا فى خدمة الشعب".. "الداخلية" تطلق الخدمات الجماهيرية عبر "الإنترنت".. الوزارة تستعد لإطلاق مشروع "الملصق الإلكترونى" لجميع المركبات لتتبع السيارات وتحرير المخالفات ومنع السرقات

القبض على تشكيل عصابى يدير ملاهى ليلة وأعمال منافية للآداب ويبيع مخدرات بالهرم

ضبط مدرس من المتهمين بالإعتداء على الطلاب بمركز تعليمى فى الإسكندرية

اطلاق نار

مركز شرطه الخانكه

حفل زفاف

اصابه مواطنه

امن القليوبيه

حوادث اليوم




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة