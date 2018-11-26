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صور.. وزير الدفاع يعود للقاهرة بعد زيارة للسودان التقى خلالها الرئيس عمر البشير

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:16 م
صور.. وزير الدفاع يعود للقاهرة بعد زيارة للسودان التقى خلالها الرئيس عمر البشير الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أول كمال عبد المعروف
كتب زكى القاضى
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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية السودان الشقيقة، والتقى خلال الزيارة، الرئيس السودانى عمر البشير، الذى أشاد بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين .

وزير الدفاع يزور السودان (1)

من جانبه أكد الفريق أول محمد زكي على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة ، وتوافق الرؤية السياسية للبلدين الصديقين لدعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

 

و أجريت مراسم استقبال رسمية للسيد القائد العام لدى وصوله مقر وزارة الدفاع السودانية وعقب انتهاء مراسم الاستقبال إلتقى الفريق أول محمد زكى الفريق أول عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السودانى والفريق أول كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة في مجالات التدريبات المشتركة وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية .

وزير الدفاع يزور السودان (2)

وأكد وزير الدفاع السودانى حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وضرورة توحيد وجهات النظر تجاه ما تواجهه المنطقة من تحديات والعمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار، و حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .


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