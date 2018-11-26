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صور ..وزير الداخلية يوافق على طلب أسرة لإجراء جراجة بالقلب لطفلهم بمستشفى الشرطة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:34 م
صور ..وزير الداخلية يوافق على طلب أسرة لإجراء جراجة بالقلب لطفلهم بمستشفى الشرطة الطفل بعد استقباله بمستشفي الشرطه
كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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وجه  اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستقبال الطفل على أحمد درويش، يبلغ من العمر ثلاث سنوات بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والذى يحتاج إلى جراحة دقيقة بالقلب، وذلك إستجابه لإلتماس أسرة الطفل المذكور بمساعدتهم فى تلقيه العلاج ، وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة .

وتم عرض الطفل على أحد الخبراء الأجانب فى مجال جراحة قلب الأطفال ، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، بمركز القلب بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتبين أنه يعانى من عيب خلقى بالشريان الأورطى، وإرتجاع شديد بصمام الشريان.

الطفل
 
وتم عرض نتائج الفحوصات الطبية للطفل على الدكتور زهير الهليس إستشارى جراحة قلب الأطفال رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الملك فيصل بالرياض  والذى يستضيفه قطاع الخدمات الطبية حالياً لمناظرة الحالات المرضية ، وإلقاء محاضرة عن جراحة قلب الأطفال بمستشفى الشرطة بالعجوزة .
الطففل
 
وقد تم إجراء العملية الجراحية بمعرفة الاستشارى المذكور بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطفل حتى تماثله للشفاء، دون تحمل أهليته ثمة نفقات.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الاهتمام بالتواصل المجتمعى، وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين والتخفيف عنهم فى كافة المجالات خاصة الحالات الإنسانية.

الطفلل
الطفل على أحمد درويش

 


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