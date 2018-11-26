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صور.. وزير التعليم يفتتح المدرسة الدولية الحكومية فى العبور

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:59 ص
صور.. وزير التعليم يفتتح المدرسة الدولية الحكومية فى العبور وزير التعليم أثناء افتتاحة المدرسة الدولية بالعبور
القليوبية - إبراهيم سالم
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افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، المدرسة الدولية الحكومية بالحى الرابع فى العبور، بمشاركة الدكتور خالد حجازى، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بالعبور، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان، وأعضاء مؤسسة المدارس الدولية المصرية. 

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية، الفصول التى تعمل وهى "fs1 ، fs2"وفصلين للصف الأول الابتدائى، واستمع للتلاميذ بالفصول، إلى جانب الاستماع الى أراء أولياء الأمور للتلاميذ بالمدرسة. 

وتقع المدرسة على مساحة 7199 متر مربع، ومساحة المبنى 1364 متر مربع، وتتكون المدرسة من 36 فصل دراسى، وهى تتكون من دور أرضى ودورين متكرر، والمدرسة تحمل رقم تعريفى من هيئة الأبنية هو 1414957، بإجمالى مصروفات دراسية للطلاب 15 ألف جنيه فى العام الواحد.

يذكر أن المدرسة كان مخطط لها أن تكون تجريبية، ولكن تم تحويلها الى مدرسة دولية بمعرفة وزارة التربية والتعليم وفقا لاحتياجات المواطنين الذين يريدون دخول هذا النوع من التعليم بالمدينة لأنه أقل من تكليف المادية لمثيله فى التعليم الخاص.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ehab Bahy

أين الأحترافية فى تغطية الخبر ؟

فين صور المدرسة وفصولها ومنشأتها .. أنتم رايحين تصوروا فقظ الوزير ومرافقيه ؟؟! المتابع عاوز يتعرف على الامكانيات الانشائية المتاحة .

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