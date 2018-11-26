صور.. نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات المنوفية

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة، عددا من المشروعات القائمة والجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء القطاعات ومديرى الإدارات العامة بشركة المنوفية.

وأوضح الدكتور صلاح بيومي، أنه تم خلال الزيارة مناقشة ومتابعة الملفات المتعلقة بمشروعات البنك الدولي الجارى تنفيذها، وموقف الوصلات المنزلية، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومتابعة جودة المياه المنتجة من المحطات الإرتوازية والمرشحة، كما تم المرور على مشروعات البنك الدولى الجارى تنفيذها بمركز الشهداء، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دناصور بطاقة 10 آلاف م3، وتخدم ما يقرب من 96 ألف نسمة، وكذا تم المرور على محطة رفع صرف صحي زاويه البقلي، ومحطة مياه زاوية البقلي الارتوازية ، وشبكات الصرف الصحي بقرية زاوية البقلي، ومشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى بمحافظة المنوفية.











