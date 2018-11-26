صور.. مساعد وزير العدل يفتتح أعمال التطوير التقنى بمحكمة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، رافقه المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشئون التطوير، اليوم الاثنين، أعمال التطوير التقنى لمحاكم البحر الأحمر، بحضور المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر.

من جانبه رحب المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس محكمة البحر الأحمر بالضيوف الحضور، موضحا أن افتتاح أعمال التطوير التقنى بمحكمة البحر الأحمر يعد من الخطوات الهامة التى تنتهجها الوزارة لتطبيقها على كل المحاكم.

وأضاف رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية أن تم تطوير العمل داخل القاعات ورفع كفاءة العاملين من خلال العمل التكنولوجى، كذلك العمل إلكترونيا بالمكاتب الأمامية لتقديم خدمة إلكترونيا وتسهيلا على المواطنين.

ومن جانبه قال المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التكنولوجى، إن التطوير الذى تم داخل محكمة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التخطيط هو تحويل العمل من يدوى إلى إلكترونى، لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، وهذا يعد تغير فى منظومة التقاضى فى مصر،

وكشف مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى، أن الهدف من تلك المنظومة الإلكترونية هو تغير سلوك ومفاهيم العمل القضائى داخل المنظومة القضائية، موضحا أن هناك 8 محاكم اقتصادية فى مصر تم ميكنتها وجارى العمل على استكمال المنطومة.

كما أكد مساعد وزير العدل للتطوير التقنى، أن تم عمل المستودع القانونى والذى يضم 522 تشريع وكذلك احكام النقض والدستورية وبنك القضايا، من خلاله يستطيع أى مواطن أن يحصل على أى معلومة قضائية من خلاله، كذلك تم تطوير برنامج لربط مصلحة الخبراء مع المحاكم.

وأوضح علاء الدين، أن سوف يظل العمل داخل منظومة ميكنة وتطوير المحاكم حتى أن تكون جميع محاكم مصر مميكنة.

من جانبه رحب اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بالحضور، مؤكدا أن الهدف من الخدمة تخفيف الأعباء على المواطنين، وأن ما حدث اليوم أسعد الجميع، مشددًا على أن تقديم الخدمة إلكترونيًا يسهل على الجميع.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة توفر ما يتيح لجميع الجهات داخل نطاق المحافظة للعمل بارتياحية كبيرة، مؤكدًا على أن قريبا جارى نقل نيابة المرور لمبنى المرور، وقريبا سيبدأ العمل فى نقل 5 جهات قضائية داخل مبنى واحد محكمة الأسرة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والمحكمة الإدارية ومجلس الدولة.