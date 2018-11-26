صور.. محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحى بموقع عمله

لفت انتباه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أثناء جولة ميدانية لمنطقة منفذ الرسوة لمتابعة أعمال تطوير المداخل الجنوبى للمدينة إصرار أحد المواطنين بالنداء عليه لعرض شكواه، وأوقف المحافظ الجولة لتلبية طلب المواطن والذى تبين أنه صاحب مصنع إنتاج الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ولديه مشكلة فى الصرف الصحى تعرقل سير العمل بالمصنع، وقد ترك المحافظ سيارته واستقل السيارة الخاصة بصاحب المصنع وتوجه لمعاينة موقع المشكلة على الطبيعة.
وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته الفورية لمدير المنطقة الصناعية بحل المشكلة، كما قام بتفقد سير العمل والالتقاء بالعاملين بالمصنع وطلب منهم الاجتهاد لإخراج إنتاج المصنع في أفضل صورة.
وأبدى "الغضبان" أعجابه بتخصيص نسبة كبيرة من العاملين بالمصنع من الصم والبكم وقال إن هذا النموذج يجب أن يحتذى به لرعاية أصحاب القدرات الخاصة بقدر المستطاع.
محافظ بورسعيد يستقل سيارة المواطن
محافظ بورسعيد فى مصنع المواطن
جانب من جولة محافظ بورسعيد فى المصنع
محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمصنع
محافظ بورسعيد يستقل سيارة المواطن
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