صور.. محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحى بموقع عمله

وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته الفورية لمدير المنطقة الصناعية بحل المشكلة، كما قام بتفقد سير العمل والالتقاء بالعاملين بالمصنع وطلب منهم الاجتهاد لإخراج إنتاج المصنع في أفضل صورة.

وأبدى "الغضبان" أعجابه بتخصيص نسبة كبيرة من العاملين بالمصنع من الصم والبكم وقال إن هذا النموذج يجب أن يحتذى به لرعاية أصحاب القدرات الخاصة بقدر المستطاع.