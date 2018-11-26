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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:14 م
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صور.. محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحى بموقع عمله

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:54 م
صور.. محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحى بموقع عمله محافظ بورسعيد يتفقد مصنع المواطن
بورسعيد – السيد فلاح
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لفت انتباه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أثناء جولة ميدانية لمنطقة منفذ الرسوة لمتابعة أعمال تطوير المداخل الجنوبى للمدينة إصرار أحد المواطنين بالنداء عليه لعرض شكواه، وأوقف المحافظ الجولة لتلبية طلب المواطن والذى تبين أنه صاحب مصنع إنتاج الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ولديه مشكلة فى الصرف الصحى تعرقل سير العمل بالمصنع، وقد ترك المحافظ سيارته واستقل السيارة الخاصة بصاحب المصنع وتوجه لمعاينة موقع المشكلة على الطبيعة.

 

وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته الفورية لمدير المنطقة الصناعية بحل المشكلة، كما قام بتفقد سير العمل والالتقاء بالعاملين بالمصنع وطلب منهم الاجتهاد لإخراج إنتاج المصنع في أفضل صورة.

 

وأبدى "الغضبان" أعجابه بتخصيص نسبة كبيرة من العاملين بالمصنع من الصم والبكم وقال إن هذا النموذج يجب أن يحتذى به لرعاية أصحاب القدرات الخاصة بقدر المستطاع.

محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة صرف الصحي في موقع عملة (1)
محافظ بورسعيد يستقل سيارة المواطن
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة صرف الصحي في موقع عملة (2)
محافظ بورسعيد فى مصنع المواطن

 

محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة صرف الصحي في موقع عملة (3)
جانب من جولة محافظ بورسعيد فى المصنع
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة صرف الصحي في موقع عملة (4)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمصنع

 

 
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة صرف الصحي في موقع عملة (7)
المواطن يقدم شرحا للمحافظ عن آلية العمل بالمصنع 
 
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة صرف الصحي في موقع عملة (9)
محافظ بورسعيد يستقل سيارة المواطن

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