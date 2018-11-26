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صور.. ضبط مستشفى خاص بشبرا الخيمة يلقى نفاياته الطبية وسط قمامة الحى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:44 م
صور.. ضبط مستشفى خاص بشبرا الخيمة يلقى نفاياته الطبية وسط قمامة الحى جانب من المخلفات الطبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية لحى شرق شبرا الخيمة برئاسة العميد أمير الأمير رئيس الحى، وإدارة شئون البيئة بالتفتيش على عدد من المستشفيات الخاصة بالحى، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئة والتأكد من التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

وأكدت ميرفت حسن، مدير إدارة التفتيش بشئون البيئة، أنه تبين اختلاط المخلفات الطبية بالمخلفات الآدمية، كما تبين الاحتفاظ بمخلفات العمليات الجراحية داخل أكياس القمامة السوداء مما يؤدى إلى انتشار العدوى، كما تبين أيضا عدم التخلص الأمن من سنون الحقن وعدم الاحتفاظ بها داخل safety box الخاص بها.

وأوضحت أن المستشفى خالفت قانون البيئة الذى ينص على التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة عن طريق إرسالها للمحارق المعتمدة لإعدامها، مشيرة إلى أنه تم تحرير المحضر رقم 201319 جنح نيابة شبرا الخيمة، بالواقعة ومنح المستشفى مهلة لتلافى السلبيات الموجودة وتعديل أوضاعها.

 

حملة الشئون البيئية على المستشفيات (1)
حملة الشئون البيئية على المستشفيات

 

حملة الشئون البيئية على المستشفيات (2)
حملة الشئون البيئية على المستشفيات

 

حملة الشئون البيئية على المستشفيات (3)
حملة الشئون البيئية على المستشفيات

 

حملة الشئون البيئية على المستشفيات (4)
حملة الشئون البيئية على المستشفيات

 

حملة الشئون البيئية على المستشفيات (5)
حملة الشئون البيئية على المستشفيات

 

حملة الشئون البيئية على المستشفيات (6)
حملة الشئون البيئية على المستشفيات

 

حملة الشئون البيئية على المستشفيات (7)
حملة الشئون البيئية على المستشفيات

 

حملة الشئون البيئية على المستشفيات (8)
حملة الشئون البيئية على المستشفيات

 

 


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