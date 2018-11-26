صور.. حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بمدن وقرى المحافظة، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير الأمن، اليوم الاثنين، حملات مكبرة مشتركة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية فى إطار الحملة التي بدأت اليوم وتستمر لمدة اسبوع.

وقام مساعدو مدير الأمن ومأموري المراكز والأقسام بمرافقة مسئولي الجهات الإدارية مدعومين بتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي، لتأمين الحملات.

وأسفرت جهود الحملات عن إزالة تعديات على مساحة 3 أفدنة بقرية الرجدية مركز طنطا، وإزالة مباني مخالفة على الطريق الدائري بالمحلة، كما تم إزالة إنشاءات فى المهد على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر لاصحابها.











