video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالغربية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:09 م
صور.. حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالغربية جانب من الحملة
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بمدن وقرى المحافظة، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير الأمن، اليوم الاثنين، حملات مكبرة مشتركة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية فى إطار الحملة التي بدأت اليوم وتستمر لمدة اسبوع.

وقام مساعدو مدير الأمن ومأموري المراكز والأقسام بمرافقة مسئولي الجهات الإدارية مدعومين بتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي، لتأمين الحملات.

وأسفرت جهود الحملات عن إزالة تعديات على مساحة 3 أفدنة بقرية الرجدية مركز طنطا، وإزالة مباني مخالفة على الطريق الدائري بالمحلة، كما تم إزالة إنشاءات فى المهد على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر لاصحابها.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (1)

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (2)
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (3)
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (4)
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (5)
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (6)
 
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (7)
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (8)
 
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (9)
 
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تنفذ حملات لإزالة تعديات على 19 ألف فدان أراضى زراعية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

التعديات على الرقعه الزراعيه




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة