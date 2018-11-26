صور.. حملات لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، حملات بمختلف مدن المحافظة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من كافة صور التعديات.

ففى مدينة إسنا، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء طارق فتوح مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب، حملة لإزالة جميع التعديات على الرقعة الزراعية، شاركت فيها جميع القطاعات والأجهزة التنفيذية ونواب المركز ورؤساء القرى والإدارة الزراعية وهندسة الكهرباء وشركة المياه، وقال محمد سيد سليمان رئيس المدينة، إنه سوف يتم إزالة جميع التعديات بمنطقة الشيخ فضيل بمعدات الوحدة المحلية لمركز مدينة إسنا.

كان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم إصدار عدة قرارات بالإزالة وسحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استرداد الأراضي، وتقديم المتعدين للنيابة العامة طبقاً لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تقديم رسوم الفحص لطلبات التقنين لكافة المواطنين من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، وذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ الأقصر، أنه ستتعامل المحافظة ومجالس المدن المختلفة بكل قوة مع كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة وأراضى الزراعة، وذلك عبر حملات مستمرة على مدار الـ10 أيام المقبلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، والتى لم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين، وكذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.



محافظة الأقصر تنطلق في حملات لمواجهة المتعدين على الرقعة الزراعية

رجال الشرطة خلال تأمين حملات إزالة التعديات بالأقصر

رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال إزالة التعديات

جانب من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية باسنا