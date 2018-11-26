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صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:06 ص
صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة مركب الموت بقرية كوم شريك
البحيرة - ناصر جودة
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قرر المستشار أحمد عادل مدير نيابة كوم حمادة وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور حبس "قطب.م.ج"، صاحب مركب الموت بقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، ونجله" عمران.ق.م.ج"، 27 سنة مراكبى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كما قررت نيابة كوم حمادة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام من إدارة النقل النهرى عن صلاحية رخصة المركب المتسبب فى الحادث.

 

وكانت قرية كوم شريك بالبحيرة قد شهدت حادثا موسفًا، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم غرقًا أغلبهم من العمال الزراعيين، إثر انقلاب مركب يستخدم فى نقل الركاب بمجرى نهر النيل، وذلك بسبب نقله ركابًا أكثر من حمولته الطبيعية.

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