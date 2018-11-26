صور.. المرور يضبط 2133 مخالفة ردار لسرعات جنونية على الطرق السريعة

شنت إدارة المرور، حملات مرورية مكبرة على الطرق السريعة، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية، وتسيير الحركة المرورية، وتنفيذ قانون المرور، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وضبطت 2701 مخالفة من بينها 2133 سرعة رادار لسيارات تسير بتهور على الطرق.



تكثيف انتشار قوات الامن على الطرق

وقامت الإدارة العامة للمرور، بشن حملات مرورية علي الطرق السريعة، بالتنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية، لتكثيف حملات الرادار للإلتزام بالسرعات المقررة قانونا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة وحملات الكشف عن الاطارات و إزالة الإشغالات.



تواجد الخدمات لرصد المخالفات

وأمر اللواء عصام شادى مدير الادارة العامة للمرور، بشن الحملات المرورية علي الطرق وضبط التوك توك وعدم خروجهم إلا بعد التراخيص، وتكثيف التواجد المرورى الفعّال والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق، لمواجهة اَي اعطال والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية، في إطار خطة مرورية تسير عليها اﻹدارة.



حملات مرورية على الطرق



سيارات مجهزة للمرور



سيارات مرور



فحص رخص السيارات