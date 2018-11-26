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صور.. الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:34 م
صور.. الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودي
كتب أحمد حمادة
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطار القاهرة الدولى، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر، تستغرق يومين 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان صحفى سابق ، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
 
الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة (1)
 

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة (2)
 

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة (3)
 

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة (4)
 

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة (5)
 

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة (6)
 

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة (7)
 

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى فى مطار القاهرة (8)
 

 


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مطار القاهرة

الرئيس السيسى

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