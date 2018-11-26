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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:12 م
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صور.. التحقيق مع تاجر لاتهامه بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء فى الوراق

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:06 م
صور.. التحقيق مع تاجر لاتهامه بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء فى الوراق دقيق مدعم - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تحقق نيابة الوراق مع تاجر لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 8 أطنان ونصف من الدقيق، أثناء قيادته سيارة نقل أعلى الطريق الدائري. 
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع " أيمن. م " تاجر لكميات من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء. 
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة نقل أعلى الطريق الدائري،  وبحوزته 8 أطنان ونصف من الدقيق المدعم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
الدقيق المدعم بالسوق السوداء في الوراق (1)
 

الدقيق المدعم بالسوق السوداء في الوراق (2)
 

الدقيق المدعم بالسوق السوداء في الوراق (3)
 

 


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