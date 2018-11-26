صور.. التحقيق مع تاجر لاتهامه بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة الوراق مع تاجر لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 8 أطنان ونصف من الدقيق، أثناء قيادته سيارة نقل أعلى الطريق الدائري.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع " أيمن. م " تاجر لكميات من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة نقل أعلى الطريق الدائري، وبحوزته 8 أطنان ونصف من الدقيق المدعم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.